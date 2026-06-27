Rissa a Cannigione, un uomo esplode diversi colpi di pistolaViolenza vicino a un locale: un giovane ha dovuto fare ricorso a cure mediche
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Indagini in corso su un episodio avvenuto nelle primissime ore di oggi a Cannigione. Per ragioni ancora da accertare un uomo ha esploso diversi colpi di pistola nei pressi di un locale.
L’arma da fuoco è stata utilizzata durante una rissa alla quale avrebbero partecipato diverse persone. Un giovane ha avuto bisogno di cure mediche per delle escoriazioni e ferite non gravi.
Le forze dell’ordine stanno valutando la posizione della persona, identificata e convocata in Procura a Tempio, che ha esploso i colpi di pistola.