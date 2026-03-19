Gli avvocati del Foro di Tempio hanno organizzato per domani pomeriggio (ore 16, Hotel President, a Olbia) un incontro sul significato della consultazione referendaria.

I legali galluresi spiegano: «Alla vigilia del voto referendario la sensazione diffusa è che molti cittadini facciano fatica a comprendere l’essenza stessa della riforma che saremo chiamati a votare. Tutti noi avvocati abbiamo in queste settimane ricevuto moltissime richieste di informazioni da amici e conoscenti, desiderosi di spiegazioni che andassero al di là del chiasso della campagna elettorale, incentrata purtroppo su argomenti “di schieramento” che, per quanto legittimi, non aiutano di certo la comprensione. Abbiamo dunque pensato di organizzare un incontro aperto, a chiusura della campagna, nella speranza di poter offrire un po’ di chiarezza a chi abbia voglia e piacere di approfondire».

Gli avvocati galluresi specificano: «Proveremo a svolgere questo compito, in maniera serena e aperta a tutte le sensibilità. Tutti i cittadini che abbiano voglia di comprendere meglio i quesiti o che cerchino una bussola con cui orientarsi nel voto saranno i benvenuti».

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