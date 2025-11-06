Una assoluzione e un rinvio a giudizio nel procedimento sul raid incendiario del 10 maggio 2023 nel cuore di Tempio (LE IMMAGINI).

Il gup del Tribunale della cittadina gallurese ha scagionato Massimiliano Marras, ritenuto il mandante dell’attentato incendiario che causò la distruzione completa di tre auto e una motocicletta e danneggiò la facciata di un edificio poco lontano dalla centralissima piazza Gallura.

Per i residenti, tutti scesi in strada, furono momenti di paura. Marras, difeso dal penalista Angelo Merlini, è stato assolto con la formula più ampia. Rinviato a giudizio, invece, Domenico Serra, accusato di essere l’esecutore materiale dell’atto intimidatorio. La persona assolta è un familiare stretto del proprietario dello scooter dal quale si propagarono le fiamme che poi hanno distrutto tre utilitarie.

© Riproduzione riservata