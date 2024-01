«Non perdiamo altro tempo». Il riferimento è alla scomparsa di Karol Canu e Giuseppe Contini, i due giovani che si sono allontanati da sette giorni dalle proprie case, ad Olbia. L’appello è di Carla Puligheddu, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Sardegna, e si rivolge alle istituzioni e alla comunità.

«Karol e Giuseppe hanno una famiglia che li attende con apprensione», spiega Puligheddu. «La loro famiglia siamo tutti noi sardi. Sono nostri figli, cerchiamoli con ogni mezzo. Mi rivolgo alle istituzioni preposte alla tutela del diritto di protezione delle persone di minore età residenti nel territorio regionale: non perdiamo altro tempo. Mobilitiamo le coscienze delle comunità, gli organismi investigativi e le strategie di cui, non solo la Regione Sardegna, ma anche lo Stato, dispone».

Poi la garante lancia una richiesta più concreta, che può giocare un ruolo decisivo nel ritrovamento: «Chiunque avesse informazioni sui due ragazzi, avesse idee o anche fosse a conoscenza di ciò che è accaduto loro, oltre alle forze dell'ordine, può rivolgersi alla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nell'ufficio ubicato a Cagliari in via Roma 25 o attraverso l’invio di una email: garanteinfanzia@consregsardegna.it».

