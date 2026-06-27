S’intitola “Radici in piazza” l’evento organizzato dalla Cooperativa Sociale La Rosa di Gerico. Un evento che vedrà protagonista la “creatività dei giovani”, una festa dell'arte e della musica inserita nel calendario estivo del Comune e ideata nello Spazio Adolescenti "Come me nessuno mai". Si tratta dell’esposizione di opere (pittura, scultura, collage) realizzate da 25 giovani talenti dagli 11 ai 21 anni guidati da Micaela Pisciottu (nella foto), insieme ai giovanissimi di "Artechepassione". Il pubblico potrà votare le opere preferite per assegnare il premio della giuria popolare. la serata sarà allietata inoltre dal Concerto live #Spazioqueen: i giovani musicisti coordinati da Andrea Ganau saliranno sul palco dopo un anno di prove e impegno.

Ad arricchire la serata tre musicisti di Arzachena: Roberto Orecchioni, Simona Muntoni e Roberto Pisciottu, che si esibiranno sul palco accanto ai ragazzi. L’iniziativa è inserita nel calendario degli eventi estivi ed è promossa dal Comune fin dal suo debutto nel 2021.

L’appuntamento è per lunedì 29 giugno, dalle ore 18:00, in piazza Risorgimento, ad Arzachena. Ingresso libero.

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