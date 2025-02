Non si è di nuovo presentato in tribunale a Tempio Enrique Bye Obando, il ragazzo norvegese teste chiave della difesa del processo Grillo. Nell’udienza iniziata stamattina era atteso, ma come già avvenuto in altre occasioni (l’ultima il 2 dicembre, prima ancora il 23 settembre) non è mai arrivato.

L'avvocato Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Capitta

Non sarà sentito: la deposizione non è più necessaria, il nome del testimone è stato tolto dalla lista delle difese. Non avverrà alcuna rogatoria in Norvegia. Il teste è un giovane che la presunta vittima del caso Grillo aveva accusato di stupro, senza però denunciarlo. La sua presenza era ritenuta decisiva dalla difesa di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

Stamattina si è conclusa l'istruttoria dibattimentale. Non ci saranno più testimoni da sentire, nelle prossime udienze ci sarà la discussione delle parti. C'è stata una corposa produzione della parte civile, con l'integrazione di diversi documenti che conterrebbero nuove dichiarazioni da parte della presunta vittima.

© Riproduzione riservata