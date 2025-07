Altri due "ingressi" di gommoni a motore a Talmone Porto Cuncato sono stati segnalati dal Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”. Il primo, raccontano gli “Amici”, «alle 10:00, quando un tender partito da un catamarano ormeggiato a 200 metri dalla riva è entrato a motore fra le rocce chiamate “le piscine”. Lo skipper italiano, che ha sbarcato sei turisti italiani in vacanza, ha detto testualmente ai nostri volontari: ‘Ho visto che a differenza dell’altra caletta, qui non ci sono le boe, pensavo si potesse entrare’. I nostri volontari gli hanno ricordato che, anche in assenza di cavo tarozzato, non è consentito arrivare in spiaggia a motore».

Il secondo sbarco è avvenuto invece alle ore 12:50 quando «una famiglia di tedeschi è arrivata in spiaggia con un gommone affittato e ha scaricato tendalino, borse frigo e vettovaglie, occupando mezza spiaggia. Il gommone l’hanno lasciato sulla battigia, sotto gli scogli»

In entrambi i casi, «con tatto e determinazione, i responsabili delle imbarcazioni sono stati invitati a uscire dai nostri volontari presenti sul territorio: quelli del catamarano sono ripartiti per altre destinazioni, i tedeschi hanno portato il loro gommone a 200 metri dalla spiaggia, utilizzando questa volta i remi per uscire dallo spazio riservato alla balneazione. I due casi sono stati comunque segnalati per la dovuta informazione all’Ufficio Ambiente del Comune di Palau e alla Capitaneria di Porto di La Maddalena».

