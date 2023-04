Al via al tribunale di Tempio Pausania l'ottava udienza del processo a porte chiuse per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria.

I quattro sono oggi assenti in aula.

Al banco dei testimoni è seduto Alex Cerato, amico d'infanzia della studentessa italo-norvegese che accusa gli imputati di aver abusato di lei la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo.

Cerato, che proprio in quei giorni si trovava in Costa Smeralda e che aveva trascorso la prima parte della serata con la giovane, avrebbe raccolto le sue confidenze a poche ore dalla presunta violenza.

Avrebbe dovuto testimoniare nella scorsa udienza, insieme ad un'altra amica della vittima, Adelaide Malinverno, ma in quell'occasione aveva presentato una richiesta di legittimo impedimento per alcuni impegni universitari che non gli avevano consentito di lasciare Milano e raggiungere la Sardegna.

Malinverno intanto ha raccontato che la studentessa l’aveva chiamata la notte stessa delle presunte violenze dicendo di averle subite mentre si trovava in uno stato di incapacità totale, offuscata dall'alcol.

