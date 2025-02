In Quaresima e nell’Anno Santo 2025, la Diocesi di Tempio Ampurias punta sul Microcredito per offrire un concreto aiuto a coloro che si trovano in difficoltà economica e precarietà, e dare loro un sostegno per ripartire con dignità.

Lo prevede un recente Decreto del vescovo, mons. Roberto Fornaciari, che dispone una questua straordinaria in occasione del Mercoledì delle Ceneri, il prossimo 5 marzo. Il decreto stabilisce appunto che in tutte le parrocchie della Diocesi, durante le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri, venga organizzata una raccolta di offerte da destinare interamente al fondo di microcredito.

Il vescovo invita inoltre i sacerdoti a sensibilizzare i fedeli già dalla prossima domenica 2 marzo, affinché la comunità sia sensibilizzata e consapevole dell’importanza dell’iniziativa e possa partecipare con generosità con un gesto concreto per la solidarietà. Il decreto nasce in risposta alla richiesta di molti sacerdoti della diocesi, in prima linea con i bisogni, spesso impellenti, legati a povertà vecchie e nuove, desiderosi di promuovere un’opera caritativa comune per l’Anno Giubilare.

La decisione del vescovo Fornaciari è stata supportata dall’invito della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha incoraggiato le diocesi a orientarsi verso il Microcredito come strumento concreto per alleviare le difficoltà economiche di chi si trova in situazioni di precarietà.

