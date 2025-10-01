È di nuovamente libera di nuotare “Freedom”, una Caretta caretta recuperata lo scorso 25 aprile in gravi difficoltà a causa di un’infezione polmonare. La tartaruga è stata rilasciata nelle acque antistanti la Marina di Porto Rotondo, proprio dove era stata ritrovata e dove ora è ritornata. Dopo mesi di cure presso il Centro di Recupero del Sinis (CReS).

Il presidente dell’AMP Francesco Lai, insieme al direttore Leonardo Lutzoni, ha voluto ricordare «l’impegno della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, che con dedizione si occupa ogni giorno del recupero, del trasporto e della cura di questi animali, troppo spesso messi in pericolo da comportamenti umani irresponsabili. Il momento è stato emozionante e ci ribadisce quanto sia importante prenderci cura del mare e dei suoi abitanti».

La liberazione è stata resa possibile dall’AMP grazie alla collaborazione con la Direzione Marittima di Olbia - Nord Sardegna, i ricercatori del CNR di Oristano, del Centro Sub Porto Rotondo ( che ha messo a disposizione il mezzo nautico) e i responsabili della Marina di Porto Rotondo.

© Riproduzione riservata