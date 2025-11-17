Un uomo, in evidente stato di alterazione, è stato arrestato dai carabinieri di Olbia dopo aver generato il panico nel centro storico cittadino, nei pressi della stazione ferroviaria.

L'uomo si è introdotto all'interno di un'auto, ferma a un incrocio in via Vittorio Veneto, vicino al passaggio a livello, sorprendendo l'anziana conducente che, impaurita, era riuscita ad allontanarsi e a chiedere aiuto. Raggiunta la stazione ferroviaria, l'uomo ha continuato a disturbare i presenti e si è introdotto in un'area di cantiere. All'arrivo dei carabinieri, ha tentato di opporsi all'identificazione e si è armato di una spranga in ferro, con la quale ha cercato di colpire i militari dell'Arma.

È stato bloccato in sicurezza prima che potesse ferire qualcuno. L'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Bancali a Sassari, dove resterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa dell'udienza con rito direttissimo.

(Unioneonline)

