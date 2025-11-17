È stato inaugurato nella sala Manlio Brigaglia della Biblioteca Comunale il 29° anno accademico dell’Università per la Terza Età (UTE) di Tempio Pausania. A dare il via ai lavori è stata la presidente Lina Rosa Antona.

Presenti all’inaugurazione anche il sindaco Gianni Addis e le assessore Monica Liguori ed Elizabeth Vargiu. Il primo cittadino ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’UTE nella vita culturale della città: «Una sinergia che si rinnova con spirito di collaborazione – ha dichiarato – e che sosteniamo grazie a un’offerta formativa varia e ben strutturata, capace di richiamare ogni anno un numero crescente di utenti».

L’Ute si conferma così non solo come presidio culturale, ma anche come luogo di socializzazione e crescita personale. La prima lezione dell’anno accademico 2025/2026 si è tenuta il 13 novembre presso la Casa del Fanciullo, con la partecipazione del professor Gian Paolo Demuro dell’Università di Sassari e del magistrato Riccardo Devito, che hanno affrontato il tema della giustizia nelle canzoni di Fabrizio De André.

A impreziosire l’incontro, l’esibizione vocale di Denise Gueye e l’accompagnamento alla chitarra di Marco Carta.

© Riproduzione riservata