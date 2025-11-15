Operazione dei carabinieri questa notte a La Maddalena: due persone sono state arrestate e una terza è stata denunciata dopo una serie di controlli legati al traffico di droga. Tutto è iniziato quando i militari hanno notato i movimenti sospetti di due persone a bordo di un’auto in arrivo da Palau. Il veicolo è stato controllato durante la traversata e, durante la perquisizione, sono stati trovati oltre 100 grammi di cocaina nascosti nell’auto. I due sono stati arrestati.

Nel corso della stessa operazione è stato fermato anche un altro uomo. Aveva con sé circa 100 grammi di marijuana e 5mila euro in contanti. Le perquisizioni nelle sue abitazioni hanno portato al ritrovamento di bilancini, sostanze da taglio e altro materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Su disposizione della Procura di Tempio Pausania, gli arrestati ora si trovano ai domiciliari. Secondo gli investigatori, l’intervento ha permesso di bloccare un piccolo gruppo che stava alimentando lo spaccio sull’isola.

