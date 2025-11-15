Luras sta puntando sulla prevenzione nelle scuole, con interventi sia dell’amministrazione comunale che da parte di privati.

Nel primo caso è stato annunciata, per la settimana entrante, l’ultimazione dei lavori nella palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco, con installazione di nuove protezioni avanti trauma. Il Comune ha affidato l’intervento alla Medea Project srls di Arzachena, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli spazi utilizzati ogni giorno dagli alunni per le attività sportive e motorie. L’intervento prevede l’installazione di rivestimenti protettivi nelle aree più esposte al rischio di urti e cadute. Un adeguamento ritenuto necessario dall’Amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha intensificato le verifiche sugli edifici scolastici del territorio.

«Un altro piccolo tassello per il benessere e la sicurezza della nostra comunità, questa volta con un occhio di riguardo ai più giovani», ha commentato il sindaco, Leonardo Lutzoni. Un altro intervento invece riguarda l'Istituto Comprensivo "Fantappié" che ha ricevuto la donazione di un Defibrillatore (Dae) che sarà installato nel plesso scolastico "B. Tecchi".

«Un ringraziamento speciale e di cuore va al Signor Ciarlanti e all'intera APS Ruben Ciarlanti, per questo gesto di straordinaria generosità e attenzione verso la sicurezza dei nostri studenti, del personale e di tutta la comunità», è il commento dell’Amministrazione comunale, consapevole che avere un defibrillatore a scuola significa maggiore sicurezza per chi la frequenta.

