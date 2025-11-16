Venerdì 7 novembre è stata firmata la convenzione con la Regione Sardegna per il finanziamento da 27.500.000 euro destinato alla realizzazione di un nuovo tratto della SP 133 Tempio – bivio di Aglientu.

L’intervento riguarda il Lotto 4 – primo stralcio, compreso tra il km 3+050 e il km 5+200, con esclusione del segmento sul rio Tortu, che sarà oggetto di un secondo stralcio. A darne notizia è stato il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, che ha seguito la pratica con l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Quargnenti e gli uffici dell’assessorato.

L’opera è finanziata per 22 milioni di euro con fondi FSC 2021–2027 e per 5,5 milioni con risorse RAS, per un totale di 27 milioni di euro.

Il progetto consentirà una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza grazie alla rettifica del tracciato e alla realizzazione del viadotto Abba, interventi che permetteranno di eliminare numerose curve oggi presenti, diminuendo i rischi di incidenti.

L’infrastruttura ha già ottenuto tutti i pareri obbligatori degli enti competenti, con il PAUR rilasciato tramite delibera della Giunta regionale del 27 agosto 2025.

È ora in corso la predisposizione del progetto esecutivo, mentre la gara per l’affidamento dei lavori è prevista per l’inizio del 2026. Una volta realizzata, l’opera rappresenterà un passo in avanti verso la maggiore sicurezza e la modernizzazione della viabilità della Gallura.

© Riproduzione riservata