Olbia, studenti del liceo artistico sul piede di guerraCirca 400 alunni fanno i conti con l'assenza di quattro aule
Sul piede di guerra, gli studenti del liceo artistico Fabrizio De André di Olbia protestano davanti alla sede della provincia Gallura Nord Est Sardegna.
Lunedì prossimo, gli alunni hanno convocato un'assemblea d'istituto per organizzare la manifestazione e alle 11 scendono in piazza, insieme ai docenti, per protestare (pacificamente) contro la carenza di aule.
Circa quattrocento alunni fanno i conti con l'assenza di quattro aule: diciassette per ventuno classi che ne costringono due a fare lezioni diverse contemporaneamente in uno spazio comune. Contro le promesse della Provincia mai mantenute, i liceali contestano una situazione non più tollerabile che ostacola il regolare svolgimento delle attività didattiche e nega il diritto allo studio.