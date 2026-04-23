Si sono concluse le prime due giornate di Smeralda Holding Blue Days, il programma di iniziative di tutela ambientale promosso da Smeralda Holding, inserito nell’AgendaBLU 2026 del Comune di Arzachena, il format nato nel 2018 che unisce istituzioni, fondazioni e volontari con l’obiettivo di proteggere il patrimonio naturalistico della Sardegna attraverso attività di sensibilizzazione e progetti concreti di salvaguardia, con il patrocinio della Direzione Marittima di Olbia – Capitaneria di Porto Guardia Costiera.

La prima iniziativa “Pulizia del litorale di Liscia Ruja”, organizzata da Smeralda Holding insieme a Plastic Free Odv Onlus, si è svolta martedì 21 aprile e ha visto il coinvolgimento attivo dei dipendenti del Gruppo Smeralda Holding e del Consorzio Costa Smeralda e volontari uniti in un’azione concreta a favore dell’ambiente e della salvaguardia delle spiagge. Mercoledì 22 aprile si è tenuto invece “Alla scoperta delle meraviglie del mare”, iniziativa sempre promossa da Smeralda Holding e organizzata presso il Conference Centre di Porto Cervo in occasione della Giornata della Terra, in collaborazione con One Ocean Foundation e un team di ricerca dell’Università di Sassari. Il progetto ha coinvolto oltre 130 bambini delle quinte classi delle scuole primarie di Arzachena, Abbiadori e Cannigione in un’intensa mattinata di educazione e scoperta suddivisa in un primo momento di sensibilizzazione sui temi del mare e della sostenibilità ambientale, seguito da un percorso laboratoriale articolato in quattro postazioni tematiche legate all’ambiente marino.

«Prendersi cura del mare significa prima di tutto costruire un legame consapevole tra il territorio e la sua comunità», ha commentato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding; «Con Smeralda Holding Blue Days abbiamo voluto dare vita a un percorso strutturato che coinvolgesse cittadini, dipendenti, associazioni e giovani nella tutela dell’ambiente, lavorando in modo concreto sulla sensibilizzazione e sull’educazione delle nuove generazioni, i veri futuri ambasciatori del mare e della sostenibilità».

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