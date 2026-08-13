Incendio a Bortigiadas, in campo anche Canadair e Super PumaFiamme in località C.se La Fronti, il rogo alimentato dal vento che cambia continuamente direzione
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Incendio nelle campagne di Bortigiadas, in località C.se La Fronti, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Sul posto è presente il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Bortigiadas.
Per fronteggiare le fiamme è intervenuto inizialmente un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara. Il mezzo sta operando sull'area anche con l'utilizzo della termocamera, per individuare con maggiore precisione i punti ancora interessati dall'incendio e monitorare l'evoluzione del fronte.
La situazione è resa più complessa dai frequenti cambi di direzione del vento, che stanno favorendo l'espansione delle fiamme e rendendo più difficili le operazioni di contenimento. Per questo motivo è stato disposto l'invio di un Canadair, il CAN 8, di un elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Alà dei Sardi e di un secondo Canadair proveniente dall'aeroporto di Olbia.
(Unioneonline)