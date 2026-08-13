Sono tre i filoni della maxi indagine dell’Ispettorato forestale di Tempio sull’ipotesi di guasti alle linee elettriche come causa di incendi. I magistrati della procura gallurese hanno già ricevuto le prime informative del personale specializzato del Corpo forestale.

Gli episodi al centro del lavoro della polizia giudiziaria sono quelli del 13 luglio a Monti Russu, nel litorale di Aglientu, del 6 agosto lungo la strada che collega Luras con la statale Tempio-Palau, e del 7 agosto, in una località delle campagne di Olbia.

Stando alle prime ipotesi, tutte da verificare da parte del Corpo forestale, il punto di insorgenza dell’incendio al centro della maxi inchiesta, è stato individuato in prossimità di pali o linee elettriche della media e dell’alta tensione.

Nel caso del rogo di Monti Russu, il Corpo forestale ha provveduto a sequestrare e a sottoporre ai primi accertamenti tecnici una parte di un palo posizionato nelle vicinanze di un villaggio turistico. Il personale dell’Ispettorato forestale di Tempio ha effettuato numerosi sopralluoghi anche a Luras e Olbia.

Le linee elettriche sono a ridosso di strade provinciali e statali, si tratta di impianti che Enel sostiene, e ha sempre sostenuto, di avere sottoposto a interventi continui di manutenzione e pulizia (si parla del taglio dell’erba intorno ai pali ai tralicci).

Gli investigatori e i magistrati impegnati sui tre filoni di indagine, non hanno fornito alcun dettaglio sulle attività in corso. Non è escluso che alla base dei presunti guasti ci possano essere anche le altissime temperature registrate a partire dagli inizi di luglio.

In Gallura, anche nel recente passato, sono stati diversi i procedimenti penali aperti a carico di dirigenti e funzionari dall’Enel per incendi boschivi. Ma va anche detto che in numerosi casi le persone coinvolte sono state assolte con la formula più ampia.

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