Sarà la XV edizione, quella del prossimo 20 luglio, a Luogosanto, della Notte Bianca.

Ricco il programma: dall'esibizione dei Mamutzones de Samugheo, con le suggestive e ancestrali maschere zoomorfe, fino ai concerti di artisti come i Puro Malto Band, Red Cheeks e Fabio Cucciari.

Ma gli spettacoli non saranno l'unica attrattiva della serata: attorno alla Basilica ci saranno decine di stand enogastronomici e di artigiani e produttori, oltre a botteghe aperte e artisti di strada. Tra le prelibatezze che sarà possibile degustare, tanti i piatti tradizionali come la suppa cuata, il casgiu furriatu, la mazza frissa e i frisgioli; ma l'offerta gastronomica prevede molto altro, per incontrare davvero i gusti di tutti.

Il prossimo 2 agosto sarà la volta di Calici DiVini, con la festa tradizionale del rione di Santu Chilgu (San Quirico) del 3 agosto. Successivamente sarà organizzato il palio equestre notturno Lu Palu di la Stélla previsto per il 4 agosto e con la Festa del Bovino l'11 agosto, culminando nelle celebrazioni della Festa Manna di Gaddura, che quest’anno festeggia la sua 796^ edizione.

