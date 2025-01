Raccogliendo l’invito dell’Amministrazione comunale ad organizzare, a Palau, la Festa Precarnevalesca dei Rioni e delle Frazioni, i rispettivi presidenti, freschi di elezione, hanno varato il calendario che prevede 5 manifestazioni, tutte di venerdì, già fissate per il 31 gennaio e poi ancora per il 7-14-21 e 28 febbraio, presso il Centro di Documentazione del Territorio. Ogni serata sarà accompagnata della musica lanciata da Dj e da degustazioni, diverse e gratuite: dai calamari e piselli” il 31 gennaio a “carri e cogghiu con verza” il 7 febbraio; il 14 febbraio ci saranno “pennette all’’arrabbiata” mentre il 21 “Rigatoni al sugo di carne”; per finire, il 28 febbraio con “gnocchetti con purpeddi”. Frittelle panini e bevande, a cura di Fidali 80-81 e delle attività commerciali saranno dietro remunerazione diretta.

Le sfilate promosse e organizzate dal Comune in collaborazione con Associazione Carnevalesca Palaese, si svolgeranno invece martedì grasso “Malti di Carrasciali”, 4 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 21, partendo da via delle Ginestre - via Capo d’Orso - via Nazionale – porto turistico/via Fonte Vecchia. Sabato di Carrascialoni, 8 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 21, la sfilata seguirà il percorso di via Nazionale/incrocio via Stazione – via Nazionale – porto turistico/via Fonte Vecchia. Al termine di ogni sfilata, nel parcheggio di via Fonte Vecchia, ci sarà intrattenimento musicale curato dai carri allegorici. La somministrazione e degustazione di alimenti e bevande, dietro contributo, sarà curata dal gruppo dei Fidali 80-81.

