Giovedì 7 novembre, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione Area Medica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura offriranno a Palau il vaccino antinfluenzale ai pazienti fragili e rimasti senza Medico di Medicina Generale. Il servizio – che avrà luogo nei locali della struttura sanitaria in via degli Achei - potrà essere prenotato chiamando il numero di telefono 335/1448289 o recandosi al Poliambulatorio di via Fonte Vecchia.

«Nell’ottica dello sviluppo di un modello di welfare di comunità e con la leale collaborazione del Comune di Palau promuoviamo questo appuntamento», afferma la direttrice del Dipartimento di Prevenzione Area Medica, dottoressa Liana Ragaglia, «per venire incontro alle esigenze della popolazione fragile e over 65 del paese rimasta senza medico di Medicina Generale a causa della grave carenza di operatori sanitari che si registra soprattutto in quel territorio».

La vaccinazione, ricorda la Asl Gallura, è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza, «malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo. È tra le poche malattie che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nella propria esistenza. Le persone anziane, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggette a forme gravi». L’Open Day è organizzato in collaborazione con il Comune di Palau.

© Riproduzione riservata