Botta e risposta tra il Comune di Palau e l'Associazione nazionale ambulanti sulle modifiche al Regolamento in merito al commercio e alle attività produttive, introdotte dall'amministrazione comunale per disciplinare il mercatino serale estivo.

Alla richiesta avanzata, qualche giorno fa, dai commercianti ambulanti, che da un trentennio allestiscono i banchi nel paese gallurese, di sospendere l'efficacia delle disposizioni che prevedono restrizioni sulle categorie merceologiche e criteri sull'assegnazione degli stalli regolata su una graduatoria che non tiene conto della continuità delle attività, il Comune di Palau risponde, oggi, che «non ci sono i presupposti per sospendere il regolamento».

In ragione anche del fatto che, sostiene l'amministrazione comunale, «il Regolamento approvato in Consiglio comunale costituisce l'esito di un percorso istruttorio articolato e progressivo sviluppatosi anche mediante interlocuzioni e momenti di confronto con gli operatori e le associazioni di categoria».

Smentisce Ana, che contesta la ricostruzione dei fatti e riconduce le interlocuzione a uno scambio limitato e finalizzato alla «variazione della localizzazione fisica dei posteggi» nel mercatino che viene allestito dal primo giugno a metà ottobre. Confermando la diffida, l'associazione sollecita un tavolo di confronto e rinnova il preavviso, già formalizzato nelle precedenti comunicazioni, di impugnazione del provvedimento comunale davanti al Tar.

© Riproduzione riservata