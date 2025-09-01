È scappato alla richiesta di fermarsi per un controllo di routine, con la fuga su una strada altamente trafficata in pieno centro a Palau. Inseguito dai carabinieri, è stato raggiunto e bloccato: aveva con sé della droga, motivo per cui un cinquantatreenne del posto è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì, come segnalato dai carabinieri. Alla vista dell'alt, mentre era alla guida di un'auto, l'arrestato è fuggito e ha cercato di disfarsi di un involucro in cellophane, gettandolo dal finestrino. Dopo averlo raggiunto, i militari hanno recuperato il materiale: conteneva oltre 50 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione all’interno dell'abitazione dell’uomo, dove è stato possibile trovare ulteriori 10 grammi di cocaina, circa 40 grammi di polvere di hashish, 30 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e svariato materiale utile alla preparazione e al confezionamento delle sostanze stupefacenti, oltre a un essiccatoio elettrico per la marijuana e una pressa per confezionare panetti di hashish.

In attesa dell'udienza di convalida è ora agli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

