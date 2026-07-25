Mercoledì 29 luglio, gli “Amici di Talmone e Cala di Trana”, il comitato ambientalista palaese propone “Natura, ambiente e meditazione con la Luna del Cervo”, un’esperienza sensoriale dedicata alla biodiversità della costa gallurese, immersa nella luce del plenilunio.

La serata inizierà alle 19 nel suggestivo scenario di Porto Cuncato. Sulla spiaggia, tra il suono delle onde, i profumi della macchia mediterranea e la brezza marina, Melissa Sias, operatrice olistica ed esperta di meditazione e tecniche energetiche, guiderà i partecipanti in un momento di respirazione, ascolto e rilassamento profondo. Al termine della meditazione, il gruppo raggiungerà a piedi il punto panoramico di Monte Don Diego. Da qui sarà possibile assistere al tramonto e al sorgere della Luna piena in direzione della costellazione del Capricorno. Il plenilunio di luglio, chiamato “Luna del Cervo” dalla tradizione dei nativi americani, è simbolicamente legato alla forza e alla rinascita.

Durante il percorso si parlerà anche di tutela ambientale e della necessità di preservare i fragili ecosistemi della costa gallurese. La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria per motivi organizzativi al numero 346 3279711. Il ritrovo è fissato alle 19 nel parcheggio di Porto Cuncatu, all’inizio del sentiero per le Piscine.

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