Palau si prepara ad accogliere, domenica prossima, 19 aprile, la Giornata Diocesana della Famiglia; un appuntamento annuale che quest’anno si organizza nel Comune dell’Orso, dove è parroco il canonico Paolo Pala. Famiglie e adulti della Diocesi di Tempio-Ampurias, saranno accolti nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie, recentemente restaurata con un prezioso presbiterio e con nuove vetrate.

L’obiettivo della giornata, in un’epoca nella quale la famiglia e i suoi valori sono in crisi, perché sono in crisi in rapporti di coppia, è quello di offrire un momento di crescita spirituale e comunitaria, ristabilendo il senso più autentico dei valori rappresentati dalla famiglia. Il tema che sarà sviluppato sarà appunto: “Famiglia, diventa ciò che sei! Alla riscoperta della vera essenza”.

Il relatore sarà don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto, che accompagnerà i partecipanti nel percorso di approfondimento e dialogo. L’appuntamento si terrà presso la Parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, con arrivi previsti alle ore 10:15; Messa alle ore 11:00, seguita da momenti di catechesi, condivisione e riflessione sul tema proposto. Pranzo al sacco e successivi momenti di confronto comunitario, con conclusioe intorno alle ore 16:30. Previsto servizio di baby-sitter.

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