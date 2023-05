Si è conclusa ieri, a Palau, con la premiazione della XXIII edizione del concorso di poesia Calapetralana “Palau Junior” e con il concerto del gruppo “Summer Trio”, la festa patronale in onore di Nostra Signora delle Grazie e San Giuseppe.

Il giorno prima c'era stato lo spettacolo di cabaret con Valentina Persia.

Una “tre giorni” curata nell'organizzazione dal Comitato Feste Patronali-Fidali 1978, che ha visto altri concerti, spettacoli, intrattenimenti e diversi momenti culinari. E naturalmente le funzioni religiose, culminate ieri sera con la Messa solenne e la Processione per le vie del paese.

Per l'occasione il parroco, don Paolo Pala, aveva invitato monsignor Rogatus Kimaryo, vescovo di Same, in Tanzania. C'è un motivo per questa presenza ed è quello che il precedente viceparroco, don Adolph (ora nella dirimpettaia La Maddalena), e l'attuale, don John, provengono proprio da quella diocesi dell'Africa.

Il vescovo Kimaryo, nell'omelia, ha parlato dell'importanza della pace e delle guerre in corso, soffermandosi in particolare su quella in corso tra il Nord ed il Sud del Sudan ma anche della situazione in Congo e di altri paesi vicini alla Tanzania.

