Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la strada panoramica di Olbia, all'altezza dell'uscita per l'ospedale.

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto.

I Vigili del fuoco di Olbia hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con la Polizia Locale per gestire la viabilità, mentre il 118 ha provveduto a prestare le cura all'occupante di una delle vetture coinvolte.

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