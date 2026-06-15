L’incidente
15 giugno 2026 alle 14:03aggiornato il 15 giugno 2026 alle 14:04
Olbia, schianto sulla panoramica: coinvolti un mezzo pesante e due auto, un feritoSul posto vigili del fuoco, polizia locale e 118
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Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la strada panoramica di Olbia, all'altezza dell'uscita per l'ospedale.
Nel tamponamento sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto.
I Vigili del fuoco di Olbia hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con la Polizia Locale per gestire la viabilità, mentre il 118 ha provveduto a prestare le cura all'occupante di una delle vetture coinvolte.
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