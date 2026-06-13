Anche il calcio finisce dentro la campagna elettorale delle Comunali di Tempio e la tensione sale alle stelle.

Il presidente del Tempio Calcio, Salvatore Sechi nel pomeriggio ha firmato una nota (pubblicata sui canali social ufficiali del club) dal contenuto molto duro. Il presidente dei galletti fa riferimento ad un incontro con la candidata della lista Con Tempio Fronte Comune, Gianna Masu.

Sechi, tra le altre cose, scrive: «In vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Tempio, ho ritenuto doveroso, in qualità di presidente del Tempio Calcio, incontrare i candidati per conoscere le loro idee e i loro programmi sullo sport e sul futuro delle strutture sportive cittadine».

«Ho iniziato questo confronto – scrive - incontrando Gianna Masu ieri nella sua sede di Tempio. Purtroppo sono rimasto profondamente deluso dall’incontro. Mi aspettavo preparazione, conoscenza della realtà sportiva cittadina e una visione concreta per il futuro dello sport a Tempio. Al contrario, ho riscontrato una totale impreparazione in particolare sul mondo del calcio locale, al punto da non conoscere nemmeno la categoria in cui milita il Tempio Calcio. Con ancora maggiore sorpresa, mi sono sentito rivolgere, con toni sgarbati e offensivi, l’accusa di essere un “emissario” di altri candidati e la richiesta insistente del nominativo della persona che mi avrebbe "mandato" per questo incontro».

«Desidero ricordare – prosegue - che sono un presidente che fa calcio da oltre 30 anni, dedicando tempo, energie e sacrifici personali a questa realtà. Insieme al mio gruppo di collaboratori abbiamo investito, negli anni, centinaia di migliaia di euro di tasca nostra, per pura passione dello sport, dei giovani. Chi mi conosce sa bene che il nostro unico interesse è il bene del Tempio Calcio e dello sport tempiese, senza nessuna contropartita economica né politica. Per questo motivo ho trovato particolarmente spiacevole essere accolto e liquidato con l’accusa, espressa in modo sgarbato e offensivo, di essere un “emissario” di altre persone».

Per ora non c’è stata una risposta ufficiale della candidata di Con Tempio Fronte Comune, ma da ambienti vicini a Gianna Masu si apprende che le dichiarazioni del presidente del Tempio vengono considerate un attacco gravissimo.

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