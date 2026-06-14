Prende il via lunedì 15 giugno, nella chiesa di San Teodoro in piazza Gallura, la rassegna culturale e musicale “I suoni del vento e del mare”, organizzata dall'associazione culturale Euterpe Labala.

Due serate all'insegna della musica d'autore, della letteratura e delle arti performative, con protagonisti artisti di primo piano del panorama regionale e nazionale.

L'apertura della manifestazione è in programma lunedì 15 giugno alle ore 21 con “Mi trovi ai Navigli… e ovunque”, intenso omaggio poetico e musicale dedicato ad Alda Merini.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Leonardo Onida, vedrà sul palco lo stesso autore nelle vesti di voce narrante, accompagnato dai musicisti Mauro Mibelli alla chitarra e Giovanni Sanna Passino alla tromba e al flicorno. Un percorso emozionale attraverso parole, immagini e suggestioni sonore per riscoprire la figura e l'opera della grande poetessa milanese.

Alle 22 la serata proseguirà con “One Man Band”, il concerto di Francesco Piu, tra i più apprezzati bluesman italiani. L'artista sardo, da anni protagonista di tournée e festival internazionali, aprirà il concerto di Ben Harper alla Fiera di Cagliari.

Martedì 16 giugno il mini festival si chiude con una serata ricca di appuntamenti che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra racconti, sonorità e strumenti provenienti da diverse tradizioni musicali.

Si comincia alle 21 con “La musica nasce dove deve nascere. Storie di musica e libri”, recital dell'autore, compositore e musicista Reno Brandoni, un incontro-spettacolo che intreccia narrazione, musica e letteratura, offrendo uno sguardo originale sul rapporto tra scrittura e creatività musicale.

A seguire spazio a “Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”, il progetto musicale e performativo itinerante del polistrumentista Nicola Agus, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta di strumenti provenienti dai cinque continenti, raccontandone origini, caratteristiche e curiosità attraverso esecuzioni dal vivo.

La chiusura della rassegna sarà affidata al concerto di Andrea Valeri, considerato uno dei più talentuosi chitarristi acustici della scena italiana ed europea. La direzione artistica della rassegna è di Mauro Mibelli, direzione tecnica curata da Mota.

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