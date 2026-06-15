Photo Solstice sbarca a La Maddalena. Come sfondo dell’8ª edizione la manifestazione che si svolge ogni anno intorno al solstizio d’estate in luoghi emblematici della Sardegna ha scelto la splendida isola gallurese, un territorio segnato da una storia stratificata e dalla presenza, per molti anni, di una delle più importanti basi militari del Mediterraneo, argomento da cui nasce il tema centrale dell’edizione, che andrà in scena dal 18 al 21 giugno: la relazione tra conflitto e paesaggio.

Come in ogni anno, il workshop fotografico è al centro del progetto dedicato alla fotografia contemporanea, ideato e curato da Marco Delogu e diretto da Franco Carta e promosso dal programma AR/S – Arte Condivisa della Fondazione di Sardegna. Selezionati tramite un’open call, i partecipanti lavoreranno sul territorio della Maddalena in un processo collettivo di produzione fotografica, revisione e confronto critico sul proprio lavoro, per presentare poi i progetti nella sessione conclusiva dell’evento.

Molti e importanti gli ospiti della kermesse, che ogni sera dalle 19 al Mercato Civico di Piazza Garibaldi delizierà il pubblico con conversazioni dedicate al ruolo della fotografia nelle pratiche degli autori e nelle istituzioni rappresentate, in relazione ai temi che attraversano l’arcipelago: il rapporto tra immagine e conflitto, tra iconografia e memoria, tra fotografia e responsabilità civile.

I talk (a ingresso gratuito) saranno aperti da un video-saluto di Don McCullin, tra i principali fotoreporter di guerra del Novecento, mentre tra gli ospiti spiccano i fotografi Stefano Cerio, Davide Di Gianni e Lorenzo Meloni, la direttrice della comunicazione di Emergency Simonetta Gola, Peter N. Miller, presidente della American Academy di Roma, Davide Monteleone, visual storyteller, il presidente della Fondazione Gramsci Silvio Pons, Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, e Giulia Tornari, fondatrice di Zona e Gramma Studio.

Si parte il 18 giugno col dialogo tra Marco Delogu e Silvio Pons, seguito dall’intervento di Davide Monteleone. Venerdì toccherà a Stefano Cerio e, a seguire, Lorenzo Meloni dialogherà con Simonetta Gola e Giulia Tornari. Sabato spazio a Davide Di Gianni e all’incontro con Sam Stourdzé e Marco Delogu; chiude domenica la sessione finale del workshop fotografico.

Ciliegina sulla torta dell’edizione la nascita della Fellowship Flavio Scollo, un riconoscimento istituito in memoria di Flavio Scollo, fotografo, amico e collaboratore di Photo Solstice, scomparso prematuramente. Cofinanziata dalla famiglia Scollo e dalla Fondazione di Sardegna, la fellowship prevede l’assegnazione di due borse a sostegno della produzione di un progetto fotografico da sviluppare nel territorio, che sarà presentato nel corso della prossima edizione di Photo Solstice.

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