La Gallura si prepara a vivere un giugno all’insegna dell’inclusione, della partecipazione e della valorizzazione delle diversità. Dal 15 al 27 giugno prenderà infatti il via il “Quadrangolare Paralimpico di Gallura 2026”, iniziativa promossa da Shalom Group con il coinvolgimento dei comuni di Aggius, Calangianus, Luras e Tempio Pausania. Un progetto che unisce sport, cultura, neurodiversità e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di abbattere le barriere e favorire una comunità sempre più accogliente e consapevole.

Il programma si articolerà in quattro appuntamenti, ciascuno caratterizzato da attività specifiche ma legate da un filo conduttore comune: la promozione dell’inclusione attraverso esperienze condivise e accessibili a tutti. Si parte oggi, lunedì il 15 giugno ad Aggius, dove la palestra della scuola media ospiterà una Giornata dello Sport Paralimpico con discipline come basket in carrozzina, sitting volley, torball e parabadminton. Nella stessa occasione sarà inaugurato il “Murales della Gentilezza”, opera dedicata ai valori del rispetto e dell’inclusione.

Il 19 giugno l’iniziativa farà tappa a Calangianus con momenti formativi dedicati al benessere digitale e laboratori artigianali inclusivi, seguiti in serata da uno spettacolo musicale, presso il Padiglione Fieristico, pensato per coinvolgere persone di ogni età e abilità.

A Luras, il 23 giugno, spazio all’orienteering e al plogging paralimpico, un’esperienza che unirà movimento, collaborazione e sensibilizzazione ambientale lungo le vie del centro storico.

La conclusione è prevista il 27 giugno a Tempio Pausania con una giornata dedicata alla formazione ABA per operatori sportivi, tecnici ed educatori, seguita da un momento istituzionale alla presenza delle autorità locali per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future.

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