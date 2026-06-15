Arte, musica e memoria si sono incontrate nello Spazio Nexus in occasione della quinta edizione del concorso artistico dedicato a Marianna Orecchioni, la studentessa dell'Istituto Comprensivo 1 scomparsa prematuramente all'età di undici anni. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno coinvolge gli alunni della scuola in un percorso creativo ispirato al ricordo della giovane appassionata di disegno e pittura.

La manifestazione si è aperta con i saluti della dirigente scolastica Pinuccia Selis, della docente referente Marzia Masala e dell'assessore comunale alla Pubblica Istruzione Michele Occhioni. A seguire spazio alla musica e alla presentazione delle sedici opere realizzate dagli studenti sul tema scelto per questa edizione, dedicato ai sogni e alla loro rappresentazione artistica. Particolarmente apprezzata dal pubblico la lettura di una poesia in memoria di Marianna, uno dei momenti più intensi della mattinata. Le opere sono state presentate in più sessioni, consentendo ai presenti di conoscere il lavoro svolto dagli studenti e il significato dei loro elaborati. La cerimonia si è conclusa con la proclamazione dei vincitori. Il primo premio è andato alla classe 2ª E; secondo posto ex aequo per le classi 2ª A e 3ª E; terza classificata la 3ª A. Ai premiati sono stati consegnati materiali artistici destinati a sostenere nuove esperienze creative.

Musica e applausi hanno accompagnato il finale dell'evento, che ha rinnovato il legame tra la comunità scolastica e il ricordo di Marianna, trasformando ancora una volta l'arte in uno strumento di partecipazione e condivisione.

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