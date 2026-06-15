Sequestro preventivo sul pubblico demanio marittimo a Cala del Faro, territorio di Arzachena. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento per presunti abusi edilizi e violazioni paesaggistiche in area vincolata.

Il provvedimento, eseguito dalla Guardia Costiera di La Maddalena, riguarda opere realizzate nell’area costiera da quattro persone attualmente indagate a vario titolo. Il sequestro ha interessato un ampliamento di circa 204 metri cubi mediante la chiusura con vetrate, verande in sostanza realizzate senza autorizzazione. L’intervento, su un manufatto con vincoli di uso pubblico e prospiciente aree demaniali, era stato eseguito senza permesso.

Posta sotto sequestro anche l’area circostante, dove sono stati eseguiti «lavori di trasformazione del suolo litoraneo sabbioso consistenti nella realizzazione di manto erboso e piantumazione di siepi di specie alloctone, eseguiti in assenza delle prescritte autorizzazioni e con riflessi sulle bellezze naturali del luogo».

(Unioneonline)

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