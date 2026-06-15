Intervento dei Vigili del fuoco di Tempio Pausania per domare un incendio divampato nel cortile di un’abitazione in via Crispi nel comune di Luras. All’arrivo sul posto un collega degli uomini del 115 libero servizio aveva già provveduto a evacuare l’appartamento, iniziando le prime operazioni di spegnimento.

La squadra ha completato il lavoro, recuperando e mettendo in sicurezza alcune bombole.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118 che ha preso in consegna i due occupanti per i controlli del caso.

(Unioneonline)

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