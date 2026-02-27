In occasione della Giornata internazionale della donna, Prospettiva Donna celebra l’eccellenza delle scienziate italiane e il sapere delle donne.

L’iniziativa varata insieme all’Associazione Gi.U.Li.A. Giornaliste e ad altre realtà del territorio, e sostenuta dalla Regione Sardegna col patrocinio del Comune di Olbia e di importanti fondazioni, è dedicata alla valorizzazione delle competenze femminili, passo fondamentale per superare stereotipi e pregiudizi di genere che alimentano la violenza maschile sulle donne.

Per l’edizione 2026 di “L’8Donna” il centro antiviolenza guidato da Patrizia Desole conferma la formula della mostra, perno di un ricco calendario di eventi e incontri dedicati al sapere e alle competenze delle donne, spesso dimenticate o cancellate da secoli di patriarcato. Dal 5 al 15 marzo le Ex Casermette di Via Mameli a Olbia ospiteranno “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte”, con inaugurazione il 5 marzo alle 18 e illustrazione del programma degli altri appuntamenti di “L’8Donna”. Un’occasione importante per riappropriarsi della storia delle donne, stimolare il dibattito culturale e promuovere una società più inclusiva e consapevole del valore di ogni persona.

