Buio fitto sulla nomina del nuovo direttore generale della Asl di Olbia, Antonio Orione. La giunta regionale ha formalizzato l’affidamento dell’incarico a Irione (manager campano della sanità privata) il 22 febbraio, con decorrenza dal giorno successivo. Ma Irione a oggi non ha preso servizio e nessuno lo ha visto negli uffici della Asl della Gallura.

Come è noto, gli esponenti del Partito Democratico hanno disertato la seduta della giunta regionale nel corso della quale si è proceduto alle nomine dei direttori generali della Asl di Cagliari e Olbia. A rendere ancora più incerto il quadro è l’indiscrezione delle ultime ore che riguarda l’ex commissario straordinario della Asl di Olbia, Ottaviano Contu. Il manager sarebbe stato contattato per sondare la sua disponibilità a ricoprire l’incarico della asl gallurese. Circostanza che ora mette in forte discussione la nomina di Irione. Contu, nel recente passato, avrebbe confermato in diverse occasioni l’interesse per la prosecuzione della sua esperienza nella Asl di Olbia, ponendo però le precondizioni di una nomina condivisa in seno alla giunta regionale e della possibilità di dare continuità al lavoro iniziato con il direttore sanitario Pietro Masia e il direttore amministrativo Michele Baffigo.

