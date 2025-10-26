È dal 2023 che non è presente a Palau il medico di medicina generale (ne operavano 3 negli anni precedenti) mentre il servizio Ascot manca dal luglio scorso, e la presenza della guardia medica è garantita a singhiozzo. Una situazione piuttosto critica tanto che ieri, sabato, è sfociata in una protesta da parte di una trentina di persone che hanno atteso invano l’apertura dell’ambulatorio da parte della guardia medica (che, pare, non ci sia neanche oggi); Alla quale loro, malgrado in tutto, questo periodo cercano di rivolgersi, con tutti i limiti non solo di presenza (la presenza della guardia medica è prevista il sabato e la domenica, prefestivi e festivi) ma anche di competenze (nel senso che non è abilitata ad effettuare tutte le prescrizioni).

Eppure, si dice a Palau, un medico ci sarebbe che sarebbe disponibile a prestare quantomeno servizio Ascot in paese ma non si comprende perché da parte della Asl non si chiuderebbe il contratto.

Rimane così il fatto che circa 1200 pazienti, in buona parte anziani, o persone con patologie e cronici (con necessità quindi di prescrizioni di farmaci salvavita, di esami ed analisi, di piani terapeutici eccetera), non solo non vedono da anni la presenza del loro medico di famiglia (con possibilità di visite ambulatoriali e domiciliari) ma da qualche mese neanche del medico Ascot.

E gli altri 2000 circa pazienti, come fanno? Molti di loro hanno preso medico ad Arzachena o a Sant’Antonio di Gallura, comuni che, insieme a Palau, costituiscono il cosiddetto “Ambito”, all’interno del quale si può scegliere il medico di medicina generale. Se questa può essere una soluzione per molti, per altri invece rappresenta non poche difficoltà, presupponendo un viaggio, sebbene non lunghissimo, in un altro paese, particolarmente per chi non ha l'auto o la patente o ha altri impedimenti.

La critica situazione sanitaria di Palau è stata più volte evidenziata ed è stato oggetto di proteste anche forti, nei confronti della dirigenza del Asl Gallura, da parte del sindaco Franco Manna, senza ottenere tuttavia finora gli effetti sperati ovvero la soluzione del problema.

