Acquisire tecniche efficaci di autodifesa, maggiore consapevolezza e fiducia in se stesse e strategie per gestire situazioni potenzialmente pericolose.

A tal fine il Comune di Palau organizza il corso di difesa personale: Incolumità, Prevenzione e Gestione del Pericolo.

«Alla luce dei sempre più numerosi episodi di persecuzione e prevaricazione sulle donne, anche nei comuni a noi vicini, su mia proposta – afferma la delegata Luisa Pasella - abbiamo voluto sostenere senza esitazione questo progetto dai risvolti sia sociali che sportivi. Ci auguriamo che ci sia un’ampia partecipazione e che attraverso questo regalo che il Comune intende offrire alle proprie concittadine ma non solo, sempre più donne possano migliorare la propria autostima e ritenersi sempre più sicure in qualunque contesto si trovino, a lavoro, per strada o a scuola. Per questo abbiamo pensato ad un corso che fosse adatto a tutte le età senza una particolare preparazione atletica».

Il corso prenderà il via il 9 marzo a Palau, per iniziativa dell’Assessorato allo Sport e in collaborazione con Scuola Difesa in Rosa e Judo Club. Le lezioni si svolgeranno una o più volte a settimana in luoghi idonei alla pratica: palestra comunale, parchi, spiagge, etc.

Obiettivi dell’iniziativa sono quelli di fornire alle partecipanti uno strumento utile per cercare di sottrarsi, nel modo più rapido e sicuro, ad un eventuale stato di prevaricazione, di violenza fisica e psicologica, generando l’acquisizione di una maggiore sicurezza nell’affrontare eventuali situazioni di pericolo o anche solo di potenziale disagio.

Completamente gratuito e a numero chiuso, il corso è rivolto a donne e ragazze a partire dai 14 anni, senza limiti di età, e avrà luogo per un totale di 9 incontri al termine dei quali verrà fornito un attestato di partecipazione.

La pratica sarà curata da istruttori federali altamente qualificati Coni/Fijlkam e avverrà sotto la guida della Maestra Cristina Fiorentini, residente da anni a Palau, 10 volte campionessa italiana di Judo e oggi maestra di Judo 6 dan.

Sarà possibile effettuare le iscrizioni sia direttamente alla presentazione del corso che via web sul sito www.scuoladifesainrosa.com oppure chiamando il numero 3515944344. La presentazione al pubblico del corso è prevista per sabato 17 febbraio, alle 10, nella Sala Consiliare.

© Riproduzione riservata