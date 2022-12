A Palau si cerca una ditta che possa occuparsi della pulizia e della manutenzione di piccole aree verdi; del ripristino e della sistemazione dei percorsi sterrati, del posizionamento e della rimozione di arredi cartellonistica e attrezzature varie e dell’assistenza alla ditta Multiss, che si occupa delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, curando al contempo l'apertura e la chiusura di tombini e caditoie e limitando al massimo i rumori.

Non disponendo, infatti, il Comune di un numero sufficiente di dipendenti né di attrezzature idonee, l’amministrazione ha proceduto alla pubblicazione di una manifestazione di interesse da inviarsi entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre prossimo. L’importo complessivo dei servizi è stato fissato in quasi 29.000 euro.

Visto il carattere di imprevedibilità ed urgenza degli interventi, gli stessi dovranno essere garantiti ed eseguiti entro 24 ore dalla richiesta da parte dell’ufficio. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, la ditta incaricata, «si dovrà adottare particolare cautela al fine di non danneggiare le piante, le attrezzature, l’arredo urbano e le cose di proprietà pubblica o privata. In caso di danneggiamento, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione o riparazione».

