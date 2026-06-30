Allarme all’alba a Palau, in via delle Ferrovie, per un incendio divampato in un appartamento. Due le persone all’interno della struttura, che sono riuscite a mettersi in salvo e a chiamare aiuto.

Immediato l’intervento dei vigili fuoco, che hanno domato le fiamme e disperso i fumi, per poi mettere lo stabile in sicurezza. La prontezza dei soccorsi ha evitato che il rogo, divampato al piano terra, si propagasse agli appartamenti circostanti.

In corso di accertamento le cause dell’incendio, con lo stabile che risulta al momento inagibile.

Sul posto anche Polizia Locale di Palau, Carabinieri e Polizia di Stato.

(Unioneonline/v.l.)

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