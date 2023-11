L’amministrazione comunale di Palau farà ristrutturare il palazzetto dello sport di via delle Ginestre spendendo un importo di 250mila euro. Il progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria, redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, è stato recentemente approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore Fabrizio Asole.

Realizzato nel 2001 a questo punto, il Palazzetto dello Sport, che ospita manifestazioni e allenamenti sportivi, prioritariamente di volley (la società femminile Capo d’Orso partecipa al campionato B1 nazionale) e pallacanestro, necessita di interventi che diano risposta organica a diffusi problemi di umidità, degrado generalizzato delle finiture, atti vandalici, oltre che di riqualificazione che ne conferiscano una migliore fruibilità.

Le opere da realizzare devono dare «risposta alle criticità evidenziate, sia in termini di degrado visivo che rispetto all’integrità fisica e visiva, e dei valori estetici che il fabbricato intende trasmettere, sia dei componenti dell’edificio», come si legge nella relazione al progetto esecutivo. Prevista la copertura dell’esedra che definisce l’accesso al Palasport, attualmente tinteggiata di bianco, con pannelli curvi forati in alluminio riproducenti l’immagine fotografica ad alta definizione della Roccia dell’Orso. Sul fronte principale si applicherà un adesivo in vinile bianca e verde recante il logo dell’A.S.D. Pallavolo Capo d’Orso, e sarà realizzata la scritta “Palasport - Piero Andreotti”, con lettere di altezza pari a 1 metro.

