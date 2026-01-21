Arresti domiciliari per Giangaspare Degogliu, l’orunese di 23 anni accusato di avere travolto con la sua auto un uomo di 30 anni, procurandogli diverse fratture gravi.

La decisione è del gip di Sassari, Gianpaolo Piana. «Ho cercato di difendere la mia amica dall’ex compagno che la stava aggredendo», è questa la spiegazione fornita al giudice da Degogliu.

I fatti sono avvenuti il 2 gennaio a Padru e Degogliu è stato arrestato dai Carabinieri qualche giorno fa.

Degogliu è comparso davanti al gip assistito dai suoi legali, Margherita Baragliu e Gianluca Sannio. Il giovane orunese ha spiegato di essere stato costretto a intervenire per proteggere la sua amica.

Gli avvocati Margherita Baragliu e Gianluca Sannio hanno fornito al gip certificati medici che attestano le conseguenze della presunta aggressione alla donna, si parla della frattura di un dito.

