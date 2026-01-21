Padru, investe il rivale dopo un litigio: arresti domiciliari per un giovane orunese«Ho cercato di difendere la mia amica dall’ex compagno che la stava aggredendo», è questa la spiegazione fornita al giudice
Arresti domiciliari per Giangaspare Degogliu, l’orunese di 23 anni accusato di avere travolto con la sua auto un uomo di 30 anni, procurandogli diverse fratture gravi.
La decisione è del gip di Sassari, Gianpaolo Piana. «Ho cercato di difendere la mia amica dall’ex compagno che la stava aggredendo», è questa la spiegazione fornita al giudice da Degogliu.
I fatti sono avvenuti il 2 gennaio a Padru e Degogliu è stato arrestato dai Carabinieri qualche giorno fa.
Degogliu è comparso davanti al gip assistito dai suoi legali, Margherita Baragliu e Gianluca Sannio. Il giovane orunese ha spiegato di essere stato costretto a intervenire per proteggere la sua amica.
Gli avvocati Margherita Baragliu e Gianluca Sannio hanno fornito al gip certificati medici che attestano le conseguenze della presunta aggressione alla donna, si parla della frattura di un dito.