Il nuovo distributore carburanti nel porticciolo di Cala Finanza, nel Comune di Loiri Porto San Paolo, è una novità molto importante dal punto di vista logistico e ambientale. Il rifornitore, atteso da 19 anni, offrirà un servizio assente in tutto il litorale che va da Puntaldia ad Olbia, ed eviterà l’utilizzo di taniche per approvvigionare i numerosissimi natanti che transitano in quelle acque nei mesi estivi, contribuendo in maniera determinante alla salvaguardia dell’ambiente.

«Un grande risultato che ci consentirà di offrire un nuovo servizio in un porticciolo naturale che continua a crescere», ha commentato il sindaco Francesco Lai, che ha dato corpo ad un’idea nata nel 2004 con l’amministrazione allora guidata da Gianpaolo Biancu. Una serie di difficoltà legate alla sua messa in esercizio avevano causato uno stallo lungo 19 anni nella realizzazione del distributore, ma grazie all’attività sinergica tra il Comune e la Società municipalizzata Multiservice Srl, titolare della concessione, il servizio è stato finalmente attivato.

L’intervento realizzato dalla Soc. Kerolpetrol, fornitore ufficiale e unico del carburante, è stato ora ultimato grazie all’apporto risolutivo dell’amministratore della società In House Multiservice Srl Salvatore Piras, che commenta: «L’apertura del distributore di Cala Finanza rappresenta un’altra importante tappa nel percorso di crescita della nostra Marina, in una logica di creazione e potenziamento dei servizi offerti che possano dare risposte adeguate alle istanze dei numerosi diportisti che scelgono il nostro meraviglioso mare e i nostri pontili».

