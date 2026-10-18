Si è svolta questa mattina a Santa Teresa Gallura, in piazza Vittorio Emanuele I, la manifestazione «Comune, Volontariato e Sistema di Protezione Civile: una rete per la tutela del territorio e delle aree protette», organizzata nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

L'iniziativa si è aperta con l'intervento del personale dell'Ufficio Territoriale di Olbia della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna e con quelli della sindaca, Nadia Matta e del delegato alla Protezione Civile e all'Area Marina Protetta, Sandro Villani. Alla manifestazione hanno partecipato la Capitaneria di Porto di La Maddalena – con l'Ufficio Locale Marittimo Santa Teresa Gallura, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Ispettorato di Tempio Pausania e Base Logistico-Operativa Navale di Palau, l'Agenzia Forestas – Autoparco di Tempio Pausania e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile Lungoni, AVPC Santu Pascali e Misericordia di Santa Teresa Gallura, AVPC La Maddalena e AVPC Agosto '89 di Arzachena.

Negli spazi allestiti in piazza Vittorio Emanuele I si sono svolte attività dimostrative che hanno permesso ai cittadini, e in particolare ai più piccoli, di conoscere le capacità operative delle strutture presenti, le modalità di intervento e l'importanza del lavoro di squadra. Per i bambini è stato proposto anche un percorso dedicato alla prevenzione, con postazioni e missioni da completare per conseguire l'attestato di piccolo volontario.

La sindaca Nadia Matta ha evidenziato l'importanza della pianificazione comunale e del coordinamento tra le diverse componenti della Protezione Civile.

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