Santa Teresa, il gruppo di minoranza “Oltre le Bocche” chiede servizi di primo intervento e pronto soccorsoObiettivo garantire una sanità di prossimità capace di fornire risposte rapide ed efficienti
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La Casa di Comunità di Santa Teresa Gallura diventi la prima struttura nella quale l’Asl Gallura avvii l’estensione dei «servizi di Primo Intervento e Pronto Soccorso». È la richiesta avanzata dal gruppo consiliare di minoranza «Santa Teresa Oltre le Bocche», composto dal capogruppo e deputato Dario Giagoni e dai consiglieri Ilaria Tiziana Battino e Andrea Pilia. La proposta riguarda il presidio di via Berlinguer, dedicato al medico Silverio Rocco, inaugurato il 4 giugno scorso dopo i lavori di riqualificazione finanziati attraverso il PNRR. Una struttura che, secondo il gruppo, dovrebbe diventare il progetto apripista per l'ampliamento dei servizi sanitari territoriali.
«Santa Teresa non può e non deve restare indietro», sostengono i consiglieri, sollecitando l'azienda sanitaria ad assumere iniziative concrete. L'obiettivo dichiarato è garantire una sanità di prossimità capace di fornire risposte rapide ed efficienti alle necessità quotidiane dei cittadini e delle famiglie. Il gruppo richiama l'impegno diretto del parlamentare Giagoni nel sostenere questa richiesta e annuncia che continuerà a incalzare le istituzioni sanitarie affinché il percorso proposto possa concretizzarsi.
Resta ora da conoscere la posizione dell'Asl Gallura sulla possibilità di estendere alla Casa di Comunità teresina i servizi richiesti.