Tramandare alle nuove generazioni le antiche usanze popolari, perché non vadano perdute. È questo lo spirito di «Li Molti e Molti», l’iniziativa promossa dal Comune di Palau, attraverso il settore socioculturale, che prenderà il via domenica 18 ottobre, proseguirà il 27 e si concluderà il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Secondo un’antica tradizione gallurese, proprio in questa ricorrenza i bambini percorrevano le strade del paese, bussando alle porte e chiedendo «molti e molti».

Ricevevano in dono dolci, frutta secca, melagrane, noci e qualche moneta. Una consuetudine nella quale il ricordo dei defunti si accompagnava a momenti di incontro e condivisione. La volontà dell’Amministrazione comunale è mantenere viva questa eredità culturale, coinvolgendo i più piccoli attraverso laboratori e attività ricreative.

Si comincia domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 13, al Centro educativo di Montiggia, con «La piantina della vita», per realizzare piccole teste di prato, e «Il cestino del papassino», dedicato alla creazione di cestini decorativi. Martedì 27 ottobre, dalle 16 alle 20, sempre a Montiggia, spazio alla preparazione e decorazione dei papassini, dolci tipici della tradizione. La conclusione è prevista lunedì 2 novembre, dalle 10 alle 13, in piazza Due Palme, con musica, giochi di gruppo, baby dance, zucchero filato e premiazioni con sacchi dono per diverse fasce d’età.

Non è la prima volta che Palau ripropone questa usanza. Già nel 2022 erano stati organizzati laboratori e la tradizionale raccolta dei doni nei rioni del paese. Altre iniziative si sono svolte negli anni successivi.

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