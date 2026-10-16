Il personale del Commissariato di Porto Cervo, coordinato dalla dirigente Valentina Piras, ha segnalato un uomo alla Procura della Repubblica di Tempio per detenzione di cocaina e hashish a fini di spaccio. Gli agenti, stando agli atti delle indagini, hanno osservato la persona denunciata mentre, a bordo di un camper, faceva delle consegne di droga “a domicilio” nel centro abitato di Palau. Lo stesso uomo era stato giù arrestato nei mesi scorsi per la detenzione di droga, la sostanza stupefacente era stata trovata e sequestrata sempre nel suo camper.

Il personale del Commissariato di Porto Cervo ha condotto anche una attività preventiva antidroga in una scuola, segnalando due minorenni per l’uso di hashish. L’intervento, inserito nel progetto Scuole Sicure, è stato effettuato con il supporto delle Unità cinofile della Polizia di Stato di Abbasanta.

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