Fine settimana di lavoro per la Compagnia Barracellare di La Maddalena, impegnata in un servizio straordinario di vigilanza contro il campeggio abusivo. Il bilancio è di 14 sanzioni amministrative, per importi compresi tra 83 e 300 euro, contestate a persone sorprese a campeggiare abusivamente o a pernottare in luoghi non consentiti.

L’operazione, iniziata alle 18 e conclusasi alle 4 del mattino, ha interessato numerose località dell’isola, alcune delle quali particolarmente frequentate da camperisti e turisti.

I barracelli hanno effettuato verifiche a Carlotto, Bassa Trinità, Morto, Strangolato, Monti d’Arena, Marginetto, Spalmatore, Puzzoni, Ricciolina, Isuleddu, Cala Garibaldi, Due Mari, Punta Rossa, Cala Inglesi e Porto Palma. Un’attività di controllo estesa a buona parte del territorio comunale, finalizzata alla tutela ambientale e al rispetto delle disposizioni sul campeggio.

Il comandante della Compagnia, Salvatore Perra, ha espresso «apprezzamento per il personale che ha garantito la propria disponibilità ben oltre il normale orario di servizio». Un riconoscimento particolare è stato rivolto ai nuovi barracelli, entrati nella Compagnia alla fine di luglio, «per l’impegno dimostrato e la capacità di rapportarsi anche con i visitatori stranieri, grazie alla conoscenza delle lingue».

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