Settanta piccole imbarcazioni, dieci giorni di tempo per sgomberare. È in corso l’ultimo atto dello sfratto dei natanti ormeggiati alle banchine del quartiere della Sacra Famiglia, l’ansa sud interessata dal progetto di riqualificazione ITI che prevede la realizzazione di una pista ciclabile ( quasi ultimata) e un parco sul mare.

Stamattina, sul posto, Polizia Locale e Guardia Costiera per affiggere gli avvisi di rimozione,a pochi giorni dalla dismissione della Marina della Sacra Famiglia, di cui rimangono solo i pontili, ormai inutilizzabili. Sconcerto e delusione tra i proprietari riunitisi sulle banchine, diversi gli anziani pescatori che vivono di piccole battute quotidiane; il provvedimento era nell’area ma molti sono stati colti di sorpresa. ”E’ la sconfitta della nautica sociale – dicono alcuni – l’unica città di mare dove non c’è spazio per le barche. Ora dove le mettiamo, in campagna?”. L’indice è puntato sul primo cittadino. “La gente vive dal mare, cinquant’anni di pesca – si lamenta una proprietaria – Prima le promesse e invece ci fa questo senza darci un altro posto mettere le nostre piccole barche”

